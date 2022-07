Tomori su Divock Origi: "Forte, veloce e sa fare gol"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Nel corso dell'intervista alla Gazzetta dello Sport uscita in edicola questa mattina, il difensore inglese del Milan Fikayo Tomori ha parlato dei nuovi acquisti. In particolare ha speso ottime parole per il nuovo attaccante rossonero Divock Origi che è sbarcato qualche settimana fa alla corte di mister Pioli. Questo il giudizio di Tomori sul suo nuovo compagno di squadra: "Divock è forte, è veloce, sa far gol. Un buon rinforzo per noi".