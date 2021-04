Un acquisto, o meglio, un prestito azzeccato. Fikayo Tomori, approdato in rossonero a gennaio, è diventato un pilastro della squadra di Pioli. L’allenatore milanista gli ha dato subito spazio e fiducia (ricambiata dal giovane inglese): fin qui, il difensore ha disputato 13 partite con la maglia del Milan, per la precisione 8 in Serie A, 4 in Europa League e una in Coppa Italia.