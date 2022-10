Tomori torna a Stamford: i numeri con Milan e Chelsea a confronto

MilanNews.it

Quella di mercoledì sera tra Chelsea e Milan sarà una gara speciale per diversi giocatori, su tutti per Fikayo Tomori che a Stamford Bridge e con i blues si è formato sia come calciatore che come uomo. Con la maglia blu di Londra, Tomori ha fatto tutta la trafila dell'Academy e ha giocato in prima squadra 27 gare totali in cui ha trovato anche 2 gol e 1 assist. Da quando è arrivato in rossonero, invece, nel gennaio 2021, il centrale inglese ha disputato in rossonero 72 partite, trovando 2 gol contro Juventus e Liverpool, e vincendo da protagonista il diciannovesimo scudetto.