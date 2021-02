Fikayo Tomori, in un’intervista rilasciata a Skrill, ha parlato della Nazionale e dell’unica presenza risalente al 17 novembre 2019. Tomori ha detto: “Anche se giochi per uno dei più grandi club del mondo, Chelsea o Milan che sia, se non lo fai bene, non verrai selezionato in Nazionale. Ora voglio giocare regolarmente perché voglio essere convocato all’Europeo”.