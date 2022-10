Tonali a Sky: "Il gol è arrivato da una rimessa un po' furba... Era la cosa giusta da fare, punto"

MilanNews.it

Sandro Tonali, centrocampista rossonero, si è così espresso a SkySport nel post Empoli-Milan: "Scaltro nel gol di Rebic? Ci sta, ero lì e il mister mi ha dato la palla in mano. Non guardo la posizione, perché al massimo c'è l'arbitro che la farà ribattere. Sono cose che devi fare al momento e quello che viene viene. Il gol è arrivato da questa rimessa un po' furba... Era la cosa giusta da fare, punto".

Prima volta da capitano del Milan.

"Preferivo non indossarla oggi dopo gli infortuni di Calabria e Kjaer, non volevo indossarla così. Sono contento della vittoria, ma dispiace per i tre infortuni pesanti".

Devi segnare di più?

"Si migliora giocando. Con Isma oggi siamo stati compatti, ma facciamo ciò che ci chiede il mister".