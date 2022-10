Tonali a Sky: "Rigore? Se fischi quel fallo allora diventa una partita di basket dove ogni tocco è fallo"

MilanNews.it

Intervistato da Sky dopo la sfida contro il Chelsea, Sandro Tonali ha rilasciato queste parole:

Sul rigore: "Ci sono tanti episodi così durante una partita. Non si può dare rigore e rosso dopo un episodio del genere. Se fischi questo fallo, diventa una partita di basket dove ogni tocco è fallo. Non so cosa dire. Al di là del rigore, ogni fallo era giallo per noi, abbiamo preso 4 gialli nel primo tempo per falli imabrazzanti. Noi dobbiamo guardare anche al resto della partita, abbiamo giocato con orgoglio. Dispiace anche tanto per i tifosi, li ringraziamo come sempre".

Sulla qualificazione agli ottavi: "Mancano due partite. Dobbiamo solo pensare a vincere senza pensare a niente. E' ancora tutto nelle nostre mani".

Sulla doppia sfida contro il Chelsea: "Dobbiamo essere forti e trasformare questa rabbia in energia positiva e affrontare le prossime due partite dando tutto per vincere".