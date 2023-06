Tonali al Newcastle: sarà la cessione più remunerativa della storia del Milan

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Rapida e spiazzante, la trattativa che sta portando Sandro Tonali al Newcastle ha colto un po' tutti di sorpresa. Il centrocampista è stato sedotto dai Magpies con uno stipendio più che raddoppiato rispetto a quanto percepisce in rossonero, mentre il Milan è stato convinto con un'offerta monstre tra i 70 e gli 80 milioni di euro. Non c'è ancora una cifra precisa, con i rossoneri che ovviamente spingono affinché i bianconeri raggiungano quota 80, ma in ogni caso la cessione di Tonali sarà la più remunerativa della storia del Milan. Questo perché, ovviamente senza tener conto di inflazione e periodi storico/economici totalmente differenti, per ora la cessione record era quella di Ricardo Kaká al Real Madrid per 67 milioni di euro. Questa la top 10 delle cessioni più onerose del Milan, mettendo Tonali al primo posto (dati Transfermarkt).

Sandro Tonali – 70-80 mln€

Ricardo Kaká – 67 mln€

Andriy Shevchenko – 43,88 mln€

Thiago Silva – 42 mln€

Leonardo Bonucci – 35 mln€

Krzysztof Piatek – 24 mln€

Lucas Paquetá – 23,44 mln€

Francesco Coco – 22,5 mln€

Suso – 21,7 mln€

Zlatan Ibrahimovic – 21 mln€