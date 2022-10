MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sandro Tonali, centrocampista rossonero, si è così espresso a SkySport nel post Empoli-Milan sulla fascia da capitano indossata oggi per la prima volta: "Preferivo non indossarla oggi dopo gli infortuni di Calabria e Kjaer, non volevo indossarla così. Sono contento della vittoria, ma dispiace per i tre infortuni pesanti".