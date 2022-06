Tonali: "Difficili 11 anni senza trofei. Facciamo il massimo per far felici i tifosi"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella giornata di ieri gli account ufficiali del Milan hanno pubblicato un video dei festeggiamenti in piazza Duomo per lo Scudetto. In particolare, nel corso del filmato postato dal club rossonero si vede Sandro Tonali sulla terrazza sopra il Museo del Novecento che risponde così ai microfoni del canale tematico rossonero: "Si è avverato tutto in un tempo un po’ più lungo del previsto. A tutta questa gente non ha fatto bene stare 11 anni senza trofei. Stare senza Scudetto fa ancora più male per una squadra così importante. Noi speriamo e facciamo ogni anno il massimo per rendere felici i nostri tifosi. Durante la sfilata c’erano centinaia di migliaia di persone, indescrivibile. Ci devi essere per capire e devi vivere un’emozione così, perchè giornate del genere le conti sulle dita delle mani".