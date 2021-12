Tonali e il confronto con il girone di andata dello scorso campionato: Sandro ha giocato 360' in più

L'esplosione di Tonali, che è entrato anche nel giro della Nazionale maggiore italiana, è testimoniata anche dai suoi numeri, come quello dei minuti giocati in questa Serie A: 1178 minuti in tutto il girone di andata, solo Kessie tra i centrocampisti ne ha giocati di più finora. Nello scorso campionato, dopo 19 giornate, il suo minutaggio in campionato era stato di 818 minuti. Insomma è evidente quanto sia cresciuto e maturato il giovane regista rossonero, che non ha nessuna intenzione di fermarsi. Anzi, nel girone di ritorno vuole essere ancora più protagonista.