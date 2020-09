Tonali e il numero 8: Gattuso e non solo per una maglia storica

Sandro Tonali, prima di diventare un giocatore del Milan, ha chiesto il permesso a Gattuso per indossare la maglia numero 8. Un gesto importante per una casacca importante, custodita da Rino dal 1999 al 2012. Il centrocampista calabrese però non è stato l'unico con l'8 sulle spalle: dal 95/96, stagione in cui è stata abbandonata la numerazione classica 1-11, quella maglia è stata vestita anche da Desailly, Donadoni, Nocerino, Saponara e Suso. Prima di loro, ovviamente, il numero ha avuto tantissimi proprietari, tra i quali Rijakaard, Ancelotti, Boban, Albertini, Capello e Liedholm.