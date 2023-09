Tonali emozionato: "Grazie a tutti per il vostro amore"

Sandro Tonali, il grande ex della sfida di ieri pomeriggio in Champions League tra Milan e Newcastle, ha voluto affidare a Instagram, nel post partita, le emozioni del suo ritorno a San Siro. Questo il messaggio scritto dall'ex rossonero sui social: "Una sensazione incredibile tornare in quella che è stata la mia casa. Grazie a tutti per il vostro amore. Un punto importante in uno stadio difficile. Guardiamo avanti!!".