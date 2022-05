Tonali festeggia ancora sui social: "Non dirmi di non sognare, sono un sognatore"

MilanNews.it

Ancora tanta gioia ed emozione per Sandro Tonali dopo la vittoria dello Scudetto con il Milan. Il centrocampista rossonero ha pubblicato un reel sul proprio profilo Instagram, dove sono passate in serie alcune fotografie di Sandro bambino fino a quella definitiva con la casacca del Milan. Tonali ha aggiunto alla didascalia: "Don’t tell me not to dream, I’m a believer". Significato chiaro: non dirmi di non sognare, sono un sognatore.