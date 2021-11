Tonali: "In Champions abbiamo avuto un po' di sfortuna, domani servirà attenzione"

Sandro Tonali è intervenuto alla vigilia di Atletico Madrid-Milan, commentando il percorso in Champions League del Milan: "Sono state partite importanti sotto tutti i punti di vista. A Liverpool ci siamo trovati avanti, poi gli episodi hanno cambiato la partita. C'è stata anche un po' di sfortuna arbitrale, ma capita nel calcio. Servirà grande attenzione per tutta la partita domani, dovremo mettere in campo tutta la nostra anima. Tutte le squadre hanno più esperienza rispetto a noi, qui ci sono tanti giocatori che giocano la Champions per la prima volta. Anche all'andata loro sono molto scaltri, come in occasione delle ammonizioni di Franck. Dobbiamo crescere su questo, ci sta mancando un po' di piccole cose, ma le nostre partite sono state sempre di livello alto".