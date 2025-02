Tonali: "Io un predestinato? Semmai fortunato, è un attimo che uno più bravo ti oscuri"

vedi letture

Intervistato dall'inserto U de La Repubblica, l'ex Milan Sandro Tonali ha svelato qualche retroscena relativo alla sua carriera ed al periodo vissuto post squalifica per calcio scommesse.

Sandro, che ricordo ha di quel 12 ottobre?

"Un ricordo del quale non vado fiero, ma che è giusto tenere in mente. Mi fa spesso pensare, ragionare, capire tutto il prima e il dopo".

Ricorda la prima scommessa?

"No. È diventata un’abitudine a 17-18 anni. E la normalità quando ha cominciato a prendermi tanto tempo. Il fatto che fosse online mi oscurava da tutto, mi chiudevo nel mio guscio"

Mai pensato di mollare?

"All’inizio c’era il trend dei calciatori fisici. Ci stavo male, però questo turbamento passò in fretta. Piuttosto è a Brescia che ho pensato di tornare a casa: avevo 15 anni, avevo cambiato scuola, dovevo farmi nuovi amici, ero solo. Mi facevo tante domande. Ma ho resistito e sono andato avanti".

Un predestinato?

"Semmai fortunato: è un attimo che uno più bravo di te oscuri tutti gli altri. Io non mi sono mai trovato in quella situazione. Questo mi ha aiutato".

Quando ha avuto la consapevolezza che le scommesse stavano diventando una dipendenza?

"Credo in realtà di non averla mai avuta. Quando una persona si ritrova in una situazione del genere, è difficile chiederle se è malata. Ti dirà sempre di no. Anche se sente che non è così. Non può pensare di avere quel problema, quindi tende a nasconderlo".

In questa rimozione inconscia contava la grande disponibilità economica?

"Nei mesi lontano dal campo ho passato tanto tempo con lo psicologo. Il suo lavoro era farmi capire come ci ero caduto. Di solito lo si capisce nel momento in cui si perde qualcosa: famiglia, lavoro, stipendio. Invece nel mio caso la disponibilità economica non mi ha fatto accorgere della serietà della cosa. È stato un lavoro di recupero difficile. Non potevo prendere farmaci specifici, perché col 95% di quelli sarei risultato positivo all’antidoping, così è stato tutto un percorso mentale: durato mesi, con psicologo e psichiatra".

Quanto l’ha aiutata l’Inghilterra?

"Tanto. Compagni e allenatore mi hanno sempre tenuto dentro, come staff e dirigenza. I tifosi del Newcastle e quelli avversari non mi hanno mai giudicato. Qui rispettano i problemi di tutti, non calcano la mano e cercano di aiutarti. L’aiuto più grande me l’hanno dato il professore Gabriele Sani, primario del reparto di psichiatria dell’ospedale Gemelli di Roma, i miei familiari, Giulia, Andrea Romeo e la sua famiglia che sono qui accanto a me, i miei procuratori Marianna Mecacci e Giuseppe Riso. Questa situazione ha rinsaldato il rapporto".