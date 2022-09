Tonali lascia il ritiro della Nazionale, ma sarà a San Siro per Italia-Inghilterra: da domani tornerà a disposizione di Pioli

MilanNews.it

In vista della gara di questa sera contro l'Inghilterra valida per i gironi di Nations League, Sandro Tonali non sarà a disposizione. Il centrocampista rossonero ha appena lasciato il ritiro della Nazionale e non seguirà il gruppo neanche in Ungheria.

Il classe 2000 questa sera sarà in tribuna a San Siro, mentre da domani sarà a disposizione di Mister Stefano Pioli.