Tonali, occhio alle ammonizioni: è in diffida

Le chiavi del centrocampo rossonero nelle mani di Tonali. Come evidenzia il Corriere dello Sport, alla ripresa del campionato il Milan non potrà contare su Bennacer e Kessie, impegnati in Coppa d’Africa e assenti per almeno quattro partite (Roma, Venezia, Spezia e Juventus, ma il conto potrebbe aumentare se Algeria e Costa d’Avorio dovessero avanzare nella manifestazione). E così sarà ancora più importante la figura dell’ex Brescia. Sarà lui, infatti, il punto di riferimento del Milan in mediana. Sandro, osserva il quotidiano romano, dovrà essere intelligente nel gestire la diffida arrivata nell’ultima gara del 2021 a Empoli, essendo l’unico titolare tra i centrocampisti rimasti in rosa a gennaio.