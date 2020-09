Tonali: "Quando ho saputo del Milan ci è voluto un minuto"

Sandro Tonali, intervistato da DAZN, è tornato alle scorse settimane, al momento del suo approdo al Milan: "Non so se qualcuno è stato vicino a me oltre al Milan, ho deciso di non farmi avvisare delle valutazioni, ho fatto lavorare il mio agente, che mi ha avvisato quando c'è stata la proposta dei rossoneri. Ci è voluto un minuto, uno scambio di parole, ci eravamo già intesi tutti, non ci è voluto molto tempo. E' stata una cosa fantastica quando ho avuto la certezza che sarei andato al Milan".

