Tonali ricorda una gara particolare: "Ero allo stadio per Milan-Chievo, il gol di Seedorf fu una grande emozione"

Sandro Tonali, intervenuto in conferenza stampa, ha ricordato alcune partite storiche del Milan che vorrebbe rigiocare. Ovviamente presenti le finali di Champions ma anche una gara particolare, Milan-Chievo del 14 marzo 2010, quando Sandro non aveva neanche dieci anni: "Milan-Juventus, Milan-Liverpool, le finali di Champions... Ma io ero allo stadio per Milan-Chievo, con gol di Seedorf all'incrocio nel finale. Fu una partita brutta ma con grandi emozioni".