Tonali scherza sul paragone con Gerrard: "Un ricordo che ho di lui è in una finale, meglio non dire niente"

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell'Inghilterra, Sandro Tonali ha parlato così del paragone con Gerrard: "Non vorrei dire nulla... Ma un ricordo che ho di lui è in una finale, quindi meglio non dire niente. Sicuramente mi fa solo piacere dire queste cose e non voglio in questo momento paragonarmi con nessuno".