Tonali: "Sono cresciuto tanto, ripercorrere la carriera dei grandi rossoneri sarebbe stupendo"

Sandro Tonali è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Atletico Madrid-Milan, commentando la propria crescita in rossonero: "Sono cresciuto tanto, sto facendo quello che non ho fatto l'anno scorso. Devo continuare così, senza farmi illudere dai complimenti. "Ripercorrere la carriera dei grandi rossoneri sarebbe stupendo, ma è presto per pensarci. Facciamo un passo alla volta".