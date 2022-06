Tonali: "Sono state due estati completamente diverse. Italia? Ora dobbiamo essere gruppo"

© foto di www.imagephotoagency.it

Sandro Tonali, centrocampista del Milan e della Nazionale italiana, è stato intervistato da Sky Sport nel giorno della vigilia di Inghilterra-Italia, gara che sarà valida per la terza giornata della Nations League. Queste le sue parole:

Sul non essere più l'uomo mercato: "Diciamo che sono state due estati completamente diverse. Questa non l’ho ancora finita, per un po' dovrò tenere la testa al posto giusto e avere la concentrazione per le prossime due partite".

Sui giovani in Nazionale: "Il calcio è strano. È arrivato il momento in cui tocca a noi andare in campo e dimostrare che la storiella dei giovani che non sono pronti non è vera. Abbiamo delle opportunità e dobbiamo far vedere che ci possiamo stare".

Sul momento dell'Italia: "Adesso bisogna essere ancora più gruppo. Quando le cose vanno bene è facile andare avanti insieme. Ora che ci sono delle difficoltà dobbiamo essere più compatti di prima. Non è un momento facile, ma dobbiamo dimostrare di essere squadra".

Sulle sue posizioni: "Da club a nazionale cambia il modo di giocare, ma alla fine il gioco è sempre quello. Cerchiamo sempre di dare il 110% perché ce n’è bisogno per l’Italia".