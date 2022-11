Tonali su Pioli: "Un riferimento per me: lo ringrazio. Importante sapere che non è in discussione"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sandro Tonali ha parlato nel corso del match preview disponibile su Amazon Prime Video a poche ore dalla sfida tra Milan e Salisburgo. Queste le parole del numero 8 rossonero su Stefano Pioli, fresco di rinnovo di contratto con il club rossonero: "Gli abbiamo fatto i complimenti stamattina, è importante per noi sapere che lui c’è e che non è in discussione. Avere un punto di riferimento così in panchina è importante per ogni singolo giocatore. Per me lo è stato perché abbiamo fatto un percorso insieme in cui mi ha aiutato e lo ringrazio ancora per questo".