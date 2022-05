Tonali sui derby: "Ce la giochiamo ad armi pari perché abbiamo capito di essere forti"

MilanNews.it

Nella lunga intervista a DAZN dopo la conquista dello scudetto, Sandro Tonali ha parlato così dei derby di Milano degli ultimi anni: "Non c’è più quell’assedio, non c’è più quella paura del derby e dovevi credere nell’occasione per vincere. Ce la giochiamo ad armi pari perché abbiamo capito di essere forti".