Tonali torna a Milanello: l'obiettivo è averlo per Empoli

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, dopo la partita di ieri sera contro l'Inghilterra, Sandro Tonali ne ha approfittato ed è rimasto a Milano dove tornerà a disposizione di Stefano Pioli. Il centrocampista italiano non era al top fisicamente ma secondo la rosea potrebbe già recuperare in vista della trasferta di Empoli che riaprirà il programma di Serie A dopo la sosta per la squadra rossonera.