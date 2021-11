Tonali: "Vedere il Milan a zero punti in Champions è brutto, vogliamo vincere"

Sandro Tonali, intervistato da StarCasinò Sport, ha parlato della sfida di Champions League di domani sera contro il Porto: “Sentimenti e voglie sono tanti, soprattutto quelle di vincere. Vedere il Milan a zero punti è brutto, lasciando perdere errori nostri ed errori degli altri siamo comunque a zero punti e questo non va bene, inutile girarci intorno. Il primo pensiero è quello di vincere anche perché giochiamo in casa nostra, e anche contro l’Atletico Madrid abbiamo visto i primi minuti in 11 contro 11 facevamo la partita ad alto livello, abbiamo segnato l’1-0 e stavamo continuando a giocare da grande squadra. Questo si è visto, puntiamo a fare quello e a vincere la partita”.