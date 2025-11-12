Toni: “Allegri sta sistemando piano piano i disastri dell’anno scorso”

Nell'ultima puntata del podcast Aura Sport, l'ex bomber di Verona, Fiorentina e tante altre, ha parlato della partita giocata dai rossoenri sabato sera a Parma, match finito inaspettatamente 2-2 dopo che i rossoneri in pochi minuti nel primo tempo si erano portati in vantaggio di due gol. Vediamo cosa ha detto Luca Toni in merito:

“Il Milan non ha fatto una gran partita, secondo me il mister è avvelenato per i due gol presi, non tanto per il lo splendido gol di Bernabe ma Estupinian non può perdere quel contrasto, perchè se vanno 2-0 alla fine del primo tempo poi il Parma fa più fatica. Poi dopo hanno avuto anche occasioni per vincere, Pulisic e Saelemaekers… io capisco sbagliare però almeno becca la porta. Noi ci ricordiamo dell’anno scorso che, è brutto da dirsi, ma il Milan era una banda. Poi ha cambiato dei giocatori, è arrivato Allegri che sta cercando di mettere in fila i pezzi, sistemare la difesa il centrocampo. Il problema che gli manca anche il centravanti perchè Gimenez giocherà bene per la squadra ma per ora 0 gol”.