Toni avverte: "Attenzione a Morata: sarà un valore aggiunto per il Milan"

vedi letture

La Serie A che comincerà fra meno di un mese avrà come protagonisti diversi attaccanti importanti: in primis Lautaro che è stato capocannoniere nell'ultimo anno ma poi anche Vlahovic e il nuovo acquisto del Milan lo spagnolo Alvaro Morata. E proprio dei centravanti ha parlato Luca Toni intervistato oggi dalla Gazzetta dello Sport. Al Campione del Mondo 2006 hanno chiesto chi potesse essere l'anti-Lautaro Martinez in questa stagione.

Le parole di Luca Toni: "Se Vlahovic è in forma e la Juve farà bene, vivremo una bella sfida. Ma vediamo anche se Osimhen alla fine resterà a Napoli o andrà via. E attenzione a Morata. Alvaro è un attaccante che mi è sempre piaciuto e sarà un valore aggiunto per il Milan".