Toni: "Il Milan deve tornare a fare il Milan: deve stare attento, ha tutto da perdere"

vedi letture

Il Milan si gioca il suo futuro in Champions League questa sera in casa contro il Girona: tra questa partita e l'ultima settimana prossima in casa della Dinamo Zagabria, i rossoneri si giocano l'accesso diretto agli ottavi di finale della massima competizione europea. Ospite a bordocampo sulle frequenze di Amazon Prime Video, l'ex calciatore Luca Toni si è espresso così sul club rossonero.

Le parole di Luca Toni sulla gara di questa sera: "Se pensi a una partita per rilanciarti, questa contro il Girona è quella giusta. Devi stare attento anche se non è il Girona dell’anno scorso. Ma il Milan deve tornare a fare il Milan: dev'essere cattivo, cercare di vincere perché ne ha bisogno. Ma deve stare attento perché ha tutto da perdere: se vince è tutto normale, se non vince c’è qualche problema".