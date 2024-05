Toni: "L’Inter ha rovinato tutti i giudizi sulle altre squadre. Pioli non era da trattare così male"

Nell'intervista rilasciata a Tuttosport, l'ex attaccante Luca Toni ha commentato così il secondo posto in campionato del Milan di Stefano Pioli: "L’Inter ha rovinato tutti i giudizi sulle altre squadre. Un trattamento così verso Pioli non è stato giusto, al di là delle sconfitte nei derby. Poi magari è finito un ciclo, bene. Ma Pioli non era da trattare così male. Chi arriva al suo posto dovrà fare meglio di lui, cioè vincere".

Toni ha poi parlato anche di Zlatan Ibrahimovic: "Se lo vedo bene nel suo nuovo ruolo? Non lo so, sono quei ruoli in cui non sei più il campione che eri in campo. Mi spiego: bisogna vedere se gli piace, lui è una presenza importante, può dare gli stimoli e consigli giusti, ma in campo, purtroppo per il Milan, non ci andrà più Zlatan".