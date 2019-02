Toni: "Milan sulla carta favorito per la Champions League"

L'ex attaccante, tra le altre di Roma e Fiorentina, Luca Toni ha parlato così ai microfoni di Cittàceleste.it della corsa ad un piazzamento in Champions League: "Almeno sulla carta, credo che il Milan sia più forte delle altre. Ma è presto: c’è l’Atalanta, c’è la Lazio. Bisognerà vedere quando recuperano i giocatori, se tutti reggono un buon ritmo. Per gli obiettivi importanti, soprattutto nel finale, non puoi fare a meno dei giocatori più forti della propria quadra. Il discorso è ancora tutto molto aperto".