Toni sulla crisi attaccanti: “La qualità è bassa. Questa è la soluzione…”

In merito alla grave difficoltà di diversi attaccanti di Serie A di segnare reti e di conseguenza provocare spesso partite noiose e senza tanti gol, si è espresso nell'ultima puntata di Aura Sport Luca Toni, ex campione del mondo che sicuramente di gol se ne intende e non poco. Vediamo cosa pensa Toni delle crisi degli attaccanti, quali sono le cause e quali potrebbero essere le soluzioni:

“Periodo brutto, brutto per il calcio italiano. Secondo me c’è meno qualità, perchè la qualità fa la differenza, perchè comunque davanti alla porta ci si arriva. Io posso parlare più per gli attaccanti, non ci sono più gli attaccanti da aerea di rigori ma adesso vanno di moda tutti sti attaccanti che vanno in giro, vanno fuori, aiutano la squadra, legano con il centrocampo, legano di qua, legano di la, poi alla fine di gol ne fanno pochi. Tutti dicono a me interessa il centravanti che anche se non segna aiuta la squadra, poi magari arriva un punto in cui magari non segna ne il centravanti e non segna la squadra e se la prendono con il centravanti. Quindi secondo me devono sprecare meno energie andando in giro e cercare di fare più gol”.