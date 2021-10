Toni: "Vlahovic ha deciso di cambiare aria, chi lo comprerà farà un grande affare"

Luca Toni, ex attaccante della nazionale ma anche della Fiorentina, è stato intervistato al quotidiano TuttoSport riguardo la questione Dusan Vlahovic, attaccante che non rinnoverà il proprio contratto in scadenza con la viola: "Vlahovic avrà deciso di cambiare aria, la proposta della Fiorentina mi sembrava importante. Dusan è giovane, forte, lotta, si vuole migliorare e ha prospettive importanti. Non c'è solo la Juventus a seguirlo, chi lo comprerà farà un grande affare"