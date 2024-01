TopCalcio e 7Gold unite per un nuovo canale nazionale: le info e dove vederle

vedi letture

È iniziata una nuova importante collaborazione per tutti gli appassionati di sport. Da ieri, infatti, Top Calcio 24, rete all-news calcistica che fa parte del gruppo televisivo Mediapason guidato da Fabio Ravezzani, ha iniziato a fornire contenuti e programmi sportivi per 7Gold. Di tale nuova partenership faranno parte anche i talent di Telelombardia-Qsvs-TopCalcio24, dove entreranno pure alcuni opinionisti di 7 Gold, come Filippo Tramontana e Claudio Zuliani, e in cui debutterà l’ex portiere Mario Ielpo.

I canali

I programmi di TopCalcio24 saranno visibili sulle stesse frequenze di 7 Gold in tutta Italia, tranne in Lombardia e Piemonte dove 7 Gold sarà invece trasportata dal canale TopCalcio24 (all’lcn 12 in Lombardia e al 75 in Piemonte), mentre gli attuali canali 7 Gold in Lombardia (lcn 13) e Piemonte (lcn 10) torneranno invece alla antica denominazione Telecity.



Le parole di Ravezzani

"Parte oggi - ha scritto il direttore Fabio Ravezzani su X - la grande avventura di Top Calcio e 7Gold unite per creare un nuovo super canale nazionale. La redazione di Qsvs e due grandi protagonisti di Diretta Stadio (Tramontana e Zuliani) più gli opinionisti di Qsvs insieme. Sarà un splendida sfida a fianco di Qsvs! Buon vento!".