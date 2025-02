TOR-MIL (1-0): non ci sono parole. Autogol clamoroso firmato Maignan-Thiaw

Dopo cinque minuti il Torino è già in vantaggio, nella maniera più clamorosa possibile. Il Milan continua a sabotarsi e si fa gol da solo. Su un lancio lungo granata, Maignan esce per anticipare con i piedi ma calcia addosso a Thiaw che era in controllo su Sanabria. Il pallone carambola lento lento in porta, tra lo sgomento della difesa rossonera e del difensore tedesco, totalmente incolpevole. Non ci sono parole. Granata in vantaggio e gara subito in salita per il Diavolo.

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic Savic; Pedersen, Maripan, Coco, Biraghi; Ricci, Casadei; Lazaro, Vlasic, Elmas; Sanabria. A disposizione: Paleari, Donnarumma, Walukiewicz, Karamoh, Salama, Adams, Dembele, Gineitis, Linetty, Mullen. Allenatore: Vanoli.



MILAN (4-4-2): Maignan; Jimenez, Thiaw, Pavlovic, Hernandez; Pulisic, Reijnders, Musah, Leao; Joao Felix, Gimenez. A disposizione: Sportiello, Torriani, Chukwueze, Tomori, Fofana, Bartesaghi, Bondo, Terracciano, Gabbia, Camarda, Abraham, Sottil. Allenatore: Conceição.