Torino, dalla Francia: Leonardo vuole portare Bremer al PSG

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Stando a quanto riportato dai colleghi francesi de L’Equipe, per Gleison Bremer del Torino avrebbe sondato il terreno anche il PSG. Leonardo, ex giocatore, allenatore e dirigente del Milan, diverse settimane fa si sarebbe interessato al giocatore. La concorrenza è molta anche se per ora le trattative non sono ancora entrate nel vivo.