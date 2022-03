Torino-Inter, la pagella di Pobega: nel complesso un'ottima prova

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

TuttoMercatoWeb ha fornito le pagelle di Torino-Inter, nel quale ha giocato anche Tommaso Pobega, giocatore in prestito dal Milan: "6.5. Si muove molto tra le linee, mettendo in difficoltà la difesa avversaria. Suo l'assist per il vantaggio di Bremer. Nel secondo tempo talvolta arretra in mediana per contrastare meglio gli assalti interisti, fornendo nel complesso un'ottima prova".