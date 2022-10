Torino, Juric: "Il Milan vive un periodo di forma e noi vogliamo fare una bella partita"

Fonte: ANSA

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

(ANSA) - TORINO, 29 OTT - "Non parliamo di svolta dopo Udine, piuttosto dico che è il percorso che abbiamo intrapreso è quello giusto e dobbiamo continuare": il tecnico del Torino, Ivan Juric, commenta così il momento della sua squadra. "Il Milan - aggiunge il croato sull'avversaria di domani - è una grande squadra. I rossoneri vivono un periodo di forma. E noi vogliamo fare una bella partita. Per sostituire Aina può esserci Singo, in attacco Vlasic è intoccabile perché è il giocatore più completo che ho". (ANSA).