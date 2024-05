Torino, l'agente di Savva: "Pensa già al Milan, nulla lo distrae"

Tuttosport di oggi dedica ampio spazio a Zanos Savva, autore del gol che ha permesso al Torino di pareggiare la sfida contro l'Hellas Verona: Juric lo ha inserito in campo da esterno sinistro a tutta fascia, un ruolo mai ricoperto prima, e lui ha realizzato l'1-1 che porta il Toro a compiere la rimonta. Il suo agente Antonio Giorgianni ha spiegato: "Era chiaramente molto felice. Altri al primo gol in Serie A sarebbero andati sotto il settore ospiti per esultare. Lui invece ha pensato a recuperare il pallone dentro la porta e alla fine era persino dispiaciuto per non averne segnato un altro. Con lui Vagnati e Ludergnani, ma anche lo scouting con Specchia e Caprari, hanno lavorato benissimo. Lo hanno stimolato, lo hanno tenuto sul pezzo e gli hanno dato la possibilità di arrivare in Italia: ringrazieremo il Toro per tutta la vita".

Il suo arrivo e la promessa al padre: "Gli ha raccontato il progetto che il Toro aveva in mente per Zanos, non ha fatto troppi giri di parole e poi ha mantenuto le promesse. Non è un caso che i granata abbiano trovato parole più convincenti dello Sporting Lisbona, l’altro club che voleva Savva". Duello di mercato vinto per il classe 2005, che a Torino ha bruciato le tappe molto rapidamente.

Con la Primavera il suo ruolo è sempre stato l’esterno destro alto del 4-3-3. Ma Savva si adatta a tutto, anche a fare il quinto di sinistra. Giorgianni svela: "Nelle ultime settimane sentiva di star bene, anche fisicamente aveva ottime sensazioni. Ma dico la verità: un esordio così apparteneva solo ai miei sogni. E pure la famiglia è felicissima, ma Zanos pensa già al Milan. Niente lo può distrarre".