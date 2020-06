Torino, l'offerta a Bonaventura non basta: Raiola chiede un triennale

Il Torino ha già presentato la propria offerta a Jack Bonaventura in vista del prossimo campionato: due anni di contratto a 3,5 milioni complessivi più bonus. Nel caso in cui il Milan dovesse raggiungere l'Europa, il centrocampista chiederebbe qualcosa in più, ovvero almeno 2 milioni a stagione, gli stessi percepiti attualmente in rossonero. Ma il vero scoglio non riguarda la parte economica ma la durata dell'accordo, con il suo agente Mino Raiola che ha chiesto almeno un triennale per arrivare all'intesa. Magari inserendo un'opzione per il terzo anno, le parti potrebbero venirsi incontro. A riportarlo è Tuttosport.