Torino, lite Vagnati-Juric: un giocatore ha fatto il video. Ma chi poi lo ha diffuso?

Il quotidiano La Stampa questa mattina in edicola è tornato sulla lite che in casa Torino ha visto protagonisti Davide Vagnati e Ivan Juric. Secondo il giornale piemontese l’autore del video sarebbe proprio un calciatore e non un componente dello staff della squadra granata. E chi l'ha fatto uscire? Chi abbia fatto uscire il video dalla chat interna non è ancora stato individuato, ma di sicuro il gruppo degli scontenti è abbastanza folto.