Torino-Milan 0-7, la classifica: rossoneri a 75 punti, Champions più vicina

Il Milan torna a Torino dopo l'impresa allo Stadium di domenica e contro il Toro mette fine ad un altro "tabù": i rossoneri non vincevano contro i granata in trasferta in campionato dal 2012. E questa volta la vittoria è roboante, un 7-0 sorprendente che ha messo in mostra tutta la qualità della rosa di mister Pioli. Altri tre punti fondamentali per la corsa Champions, di seguito la classifica aggiornata:

Inter 88

Atalanta 75

Milan 75

Napoli 73

Juventus 72

Lazio 67*

Roma 58

Sassuolo 56

Sampdoria 46

Verona 43*

Bologna 40

Udinese 40

Fiorentina 39

Cagliari 36

Torino 35*

Spezia 35

Benevento 31

Parma 20

Crotone 18*

*una partita in meno