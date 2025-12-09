Torino-Milan 2-3: Christian Pulisic eletto MVP della partita

E' ovviamente Christian Pulisic il migliore in campo di Torino-Milan scelto dai tifosi milanisti. Lo riferisce il sito ufficiale rossonero: "Il Milan conquista una vittoria straordinaria contro il Torino, imponendosi per 3-2 in una sfida emozionante. Il protagonista assoluto è stato Christian Pulisic, che con una doppietta ha ribaltato il risultato e regalato i tre punti ai rossoneri. Entrato nel secondo tempo dopo la febbre dei giorni scorsi, il numero 11 ha dimostrato di essere l'uomo giusto al momento giusto, siglando due reti fondamentali per la rimonta milanista.

La prestazione dello statunitense è stata semplicemente travolgente. Al 67', appena entrato in campo, ha pareggiato i conti con un tiro preciso su assist di Saelemaekers, mentre al 77' ha completato la rimonta con un altro gol, questa volta su cross di Ricci. La sua capacità di inserirsi tra le linee e la freddezza sotto porta hanno fatto la differenza, mettendo in difficoltà la difesa avversaria.

Con 2 gol in soli 24 minuti di gioco, Pulisic ha dimostrato ancora una volta il suo valore inestimabile per il Milan. La sua precisione nei tiri e la capacità di essere decisivo nei momenti cruciali sono state determinanti per il successo della squadra. La sua doppietta ha confermato il suo stato di forma e la sua importanza nel sistema di gioco rossonero.

Con oltre il 90% dei voti, un plebiscito, ha superato nella corsa al premio di MVP Adrien Rabiot e Samuele Ricci, protagonisti anch'essi nella serata di Torino. Una prestazione da incorniciare per Pulisic, che lascia ben sperare per i prossimi impegni. Bravo Christian, continua così!".