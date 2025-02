Torino-Milan alla 26^ e il 22 febbraio? Risultato di 0-3 con doppietta di Bigon

Buttando uno sguardo sui Torino-Milan di campionato scopriamo un precedente esattamente alla 26esima giornata di Serie A. Correva la stagione 1978-1979 e il 14 aprile l’incontro terminò con un 3-0 per gli ospiti in maglia rossonera. Doppietta di Bigon e rigore di Chiodi. Tuttavia, rintracciamo anche 1 precedente giocato proprio il 22 febbraio. Era il 2003 e al triplice fischio finale il punteggio recitava 0-3. Centro di Inzaghi e doppietta di Seedorf.

Insomma, se trovasse conferma la legge dei corsi e ricorsi storici… Torino-Milan di sabato terminerà col punteggio di 0-3 e un rossonero abile a siglare due gol.

Complessivamente i 78 incroci disputati dal 1929 in poi raccontano di 24 vittorie granata, 36 segni X, 18 successi rossoneri, 99 reti marcate dai piemontesi e 105 fatte dai lombardi. Padroni di casa OK da 3 sfide (2V – 1X). L’ultimo segno 2 in schedina è lo 0-7 del 2020-2021 (tripletta di Rebic, doppietta di Theo Hernandez, centri di Brahim Diaz e Kessie).

Come sono messi i due club in classifica?

Torino a 28 punti (6V – 10X – 9P con 27GF e 31GS), di cui 14 in casa (3V – 5X – 4P con 10GF e 11GS). Dopo 7 turni OK lo scorso fine settimana è incappato in una sconfitta a Bologna (arrivata però su autogol di Biraghi al 90’). Milan a quota 41 (11V – 8X – 5P con 36GF e 24GS), 17 dei quali lontani dal proprio campo (5V – 2X – 4P con 16GF e 15GS). Viene da 4 risultati utili di fila (3V – 1X).

Attenzione: granata e rossoneri hanno pescato 7 gol dalle panchine, dato che le piazza in terza posizione dietro soltanto a Lazio e Atalanta.

CONFRONTI DIRETTI A TORINO (SERIE A)

78 incontri disputati

24 vittorie Torino

36 pareggi

18 vittorie Milan

99 gol fatti Torino

105 gol fatti Milan

PRIMA SFIDA A TORINO IN CAMPIONATO

Torino-Milan 0-0, 33° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A TORINO IN CAMPIONATO

Torino-Milan 3-1, 37° giornata 2023/2024