Torino-Milan, Calvarese su Sozza: "Giusto il rigore per i rossoneri"

Dalle pagine dell'edizione odierna di Tuttosport, l'ex direttore di gara Gianpaolo Calvarese ha commentato l'operato di Simone Sozza, fischietto del match di ieri sera fra Torino e Milan, vinto dai granata per 2-1:

"Alla mezz’ora viene invece assegnato un penalty per i rossoneri, per fallo di mano di Pedersen. Giusto concedere il calcio di rigore, anche perché ricordiamo che un arto a quell’altezza è sempre punibile, per geometria; il braccio è davvero altissimo rispetto all’altro, che risulta più basso nella stessa dinamica. Non c’è nemmeno fallo di Leao che mette sì una mano sulla schiena di Pedersen, ma in maniera regolamentare e non fallosa.

Dal punto di vista disciplinare Sozza ammonisce soltanto Musah e Ricci, entrambi giustamente: il primo per aver fermato una ripartenza nei pressi del centrocampo, l’italiano per un fallo al limite dell’area di rigore. Manca invece forse un’ammonizione per Lazaro, autore di un intervento in ritardo su Pavlovic".