Torino, per il centrocampo torna di moda il nome di Krunic

Per il Torino può tornare di moda il nome di Rade Krunic, frequentemente accostato ai granata prima dell'approdo al Milan e ora potenzialmente in uscita dal club rossonero vista la rivoluzione che potrebbe apportare Rangnick. Il prezzo di 8 milioni di euro è alla portata delle casse di Cairo e il giocatore accetterebbe di buon grado il trasferimento. Anche l'ingaggio da 1,1 milioni fino al 2024 è in linea con ciò che potrebbe offrire il Toro e dunque l'unico vero ostacolo può essere rappresentato dal Milan stesso. Sì perché se non stiamo parlando di un incedibile, è vero anche che ci sono tanti altri centrocampisti che sono già certi di partire e quindi prima di cedere l'ex Empoli i rossoneri dovranno pensarci bene. A riportarlo è Tuttosport.