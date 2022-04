Torino, Pobega out contro la Salernitana: non saltava una gara da dicembre

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A causa della squalifica rimediata contro il Genoa, Tommaso Pobega non ha preso parte alla sfida vinta ieri sera dal Torino in casa della Salernitana. Il centrocampista di proprietà del Milan, ormai una colonna della formazione granata, non saltava una gara dallo scorso dicembre,quando non venne convocato per la partita valida per i sedicesimi di Coppa Italia giocata contro la Sampdoria.