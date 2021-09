Seconda vittoria consecutiva in campionato per il Torino, che nel primo anticipo della quarta giornata di Serie A TIM ha piegato il Sassuolo con la rete di Pjaca. Tra i granata ha giocato anche Tommaso Pobega, centrocampista in prestito dal Milan partito per la prima volta in stagione titolare e sostituito al 77' da Mandragora.