Torino, rispunta Piatek: l'ex Milan come dopo-Belotti

Krzysztof Piatek e il Toro nuovamente accostati, le voci cominciano a rincorrersi. I granata cercano un bomber per il dopo-Belotti, il polacco è in cerca di squadra: l’incastro è semplice, anche se le cifre non coincidono ancora. La Fiorentina non è intenzionata a riscattarlo perché l’Hertha Berlino non scende rispetto ai 15 milioni di euro richiesti, ma sono cifre altissime anche per il club di via Arcivescovado. L’ex Milan a può rappresentare un’idea per il presidente Urbano Cairo e il direttore tecnico Davide Vagnati, anche se bisognerà trattare con la società tedesca.