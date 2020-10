Torino: tamponi negativi, nessun altro contagio

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - TORINO, 19 OTT - Non ci sono nuovi contagiati nel Torino: il club granata informa che "tutti i tamponi eseguiti sul gruppo squadra hanno dato responso negativo: pertanto, nel rispetto del protocollo, il Torino resta in isolamento fiduciario". La squadra si è allenata al Filadelfia, dividendosi tra chi ha sfidato il Cagliari che ha svolto una seduta defaticante mentre tutti gli altri hanno seguito un programma incentrato sulla tecnica, e tornerà in campo domani per preparare la trasferta di venerdì a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Armando Izzo, rimasto fuori dall'elenco dei convocati per il Cagliari, ha accusato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra e di conseguenza ha seguito una tabella di lavoro personalizzata. (ANSA).